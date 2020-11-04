Украинские представители в ТКГ намекнули о последствиях за ранение воина ВСУ на Донбассе

После нарушения режима прекращения огня на Донбассе 3 ноября и ранения воина ВСУ украинская сторона в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки (СЦКК) направила письменную ноту в СММ ОБСЕ.

Об этом в Facebook сообщила делегация Украины в Трехсторонний контактной группе. Кроме того, в ТКГ напомнили «желающим пострелять», что 3 ноября Украина празднует День ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил.

«Сегодня днем противник с автоматического гранатомета обстрелял позиции одного из наших соединений в районе Новолуганского, в результате чего один военнослужащий ВС Украины получил осколочные ранения… Сразу после происшествия, с помощью координацийного механизма, был установлен режим тишины», – говорится в сообщении.

В связи с нарушением украинские представители в СЦКК направили письменную ноту, также инцидент будет обсуждаться во время следующего заседания ТКГ.

«Украинская делегация еще раз предлагает российской стороне осознать, к каким последствиям может привести срыв договоренностей, достигнутых на высшем уровне в «нормандском» формате», – написали украинские дипломаты.