Медики не отримують 300% доплат: кошти йдуть на ремонти і оснащення лікарень

Медичні працівники не отримують в повному обсязі коронавірусні доплати в розмірі 300%, оскільки їх в першу чергу освоюють лікарні на закупівлю медикаментів і необхідне оснащення, а залишки коштів роздають медикам.

Про це розповіла завідувачка інфекційного відділення Кіровоградської обласної лікарні Олена Смирнова.

За її словами, керівництво лікарні вирішило витратити виділені кошти з бюджету на обладнання кисневої станції. В результаті лікарі отримують 240-270% надбавки. “Тому що з «ковідних» грошей, в тому числі із зарплатних, лікарня бере на покупку ліків, кисневих станцій тощо.

Все, що залишиться, то на зарплати”, – пояснила завідуюча інфекційним відділенням. При цьому завідуюча констатує гострий дефіцит в лікарні кисню і апаратів штучної вентиляції.

“У нас найбільша кількість апаратів штучної вентиляції, тому ми завантажені майже на 100%. У інших лікарнях (на Кіровоградщині) кисневих можливостей набагато менше, а всі (важкі) хворі кисневозалежні.

Загалом киснем на 70-80% забезпечені… є кисень в концентраторах, у балонах. Той, що в балонах, не нескінченний. Все потребує коштів”, – зазначила лікар. Відзначимо, що в столиці ситуація в лікарнях така ж.

Керівництво направляє коронавірусні кошти на ремонти відділень і станцій швидкої допомоги, в результаті медики, які знаходяться в епіцентрі боротьби з коронавірусом, не отримують в повному обсязі доплати. У деяких регіонах зберігаються затримки по виплаті зарплат.