ТОП-5 продуктів для профілактики застуди

Харчування відіграє важливу роль у зміцненні імунітету.

1. Цитрусові

Всім відомі чарівні властивості цитрусових фруктів. Вони є одними з найголовніших продуктів в профілактиці застуди, а також допомагають усунути її перші симптоми. Вся справа у величезній кількості вітаміну С у складі. Це дозволяє захиститися від інфекцій, вірусів і інших збудників захворювань, в тому числі застуди. Цитрусових вкрай багато в природі, але найкраще працюють лимони, апельсини, грейпфрути.

2. Нут

Дивно бачити такий продукт в списку їжі, здатної запобігти застуді? Все максимально просто: нут містить чимало цинку, який позитивно позначається на всьому організмі, вбиваючи віруси грипу і застуди. Включіть в раціон хумус, фалафель, горохове борошно, просто відваренийнут – і будете почувати себе набагато краще!

3. Полуниця

Теж цінне джерело вітаміну С, корисного для зміцнення імунітету. Восени і взимку складно знайти натуральний продукт. Тому відмінно згодяться заради профілактики застуди заморожені ягоди. Їх можна використовувати як в цілісному вигляді, так і додавати в смузі, салати, як добавка до чаю.

4. Мигдаль

Горіхи неймовірно корисні для профілактики застуди. Особливо ті, що багаті цинком – речовина максимально корисна для імунітету. Мигдаль – відмінний вибір. У ньому є всі необхідні поживні речовини, що дозволяють поліпшити настрій, захиститися від грипу та застуди і знайти сили і впевненість в робочому дні.

5. Часник

Без часнику не обійдеться і лікування, якщо ви, на жаль, захворіли. Допомога продукту полягає в його багатому складі: антиоксиданти і мікроелементи допомагають позбутися від простудних хвороб, а також часник є антиринітним засобом, перешкоджаючи блокуванню верхніх дихальних шляхів.