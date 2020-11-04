Как отличить коронавирус от обычной простуды: советы эксперта

Британский врач Сара Джарвис рассказала о том, как отличить коронавирус от обычной ОРВИ.

Специалист соглашается, что симптомы простуды и COVID-19 легко спутать.

Оба заболевания очень заразны, начинаются в верхних дыхательных путях и могут передаваться через воздух или от прикосновения к поверхностям. Также они имеют схожие физические симптомы:

повышение температуры,

ломота в теле,

головная боль,

кашель.

В то же время, эксперт назвала три признака, которые могут «подсказать», что у больного человека вместо COVID-19 простуда.

«Насморк, заложенность носа или боль в горле при COVID-19 встречаются редко — это в первую очередь симптомы ОРВИ», — пояснила врач Джарвис.

Она уточнила, что наличие этих трех признаков при отсутствии высокой температуры, длительных периодов непрерывного кашля, потери обоняния наиболее точно указывает на простуду, а не на коронавирус.

«У большинства людей, страдающих COVID-19, развивается хотя бы один из этих симптомов — жар, кашель, аносмия (потеря обоняния. — Ред.)», — подчеркнула ученая.

Джарвис констатировала, что среднее время развития симптомов коронавируса составляет 5 дней после контакта с вирусом. В некоторых случаях это происходит за 2 дня, но также может длиться до 12 дней. Многие больные COVID-19 также испытывают сильную усталость и проблемы с дыханием, которые «гораздо реже встречаются при простуде».

«В случае ОРВИ признаки инфекции могут появиться через 2-3 дня после заражения, продолжаются они всего несколько дней и обычно менее выражены, чем при коронавирусе. В общем заложенность носа, чихание и насморк более типичны для простуды, но если они не начнут идти на спад в течение нескольких дней или состояние будет ухудшаться, следует обязательно обратиться к врачам и сделать тест на COVID «, — дала совет специалист.

Напоследок для укрепления иммунной системы Джарвис посоветовала есть больше фруктов и овощей, которые обеспечивают организм витамином С и антиоксидантами, использовать добавки с витамином D и цинком.