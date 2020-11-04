Великобритания повысила уровень террористической угрозы в стране с «существенного» (substantial) до «серьезного» (severe). Об этом сообщает BBC News.

По пятибалльной шкале, действующей в Британии, уровень террористической угрозы вырос до четвертого. Это означает, что вероятность совершения теракта очень высока, но спецслужбы не обладают информацией о конкретных готовящихся атаках.

Отмечается, что «существенным» уровень террористической угрозы в Великобритании был с ноября прошлого года, до этого в течение 5 лет он был «серьезным».