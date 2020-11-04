Отсрочка введения фискализации для ФОПов свидетельствует о подготовке к досрочным парламентским выборам, — журналист Плинский

Если Разумков от имени «слуг» начал заигрывания с «заблудшими» ФОПами и готов отменять реформы, значит досрочным выборам таки быть.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Евгений Плинский.

«Так что, досрочные?

Пишут что лидеры фракций Парламента, на заседании у Разумкова, договорились отсрочить введение фискализации для ФОПов на один год.

Вместо 01.01.2021 на 01.01.2022.

Если это так, то всех поздравляю со стартом предвыборной кампании досрочных парламентских выборов.

Законы о фискализации принимало монобольшинство «Слуг» как элемент непопулярных, но очень важных и нужных реформ.

Реформ которые нужно проводить сейчас и быстро.

Их провели, законы 128 и 129 приняли.

Противостояние этому было с первых дней, но тогда власть понимала что борьба с теневой экономикой без контроля движения товаров и денег невозможна.

Власть была сильной, смелой, дерзкой, уверенной в себе.

Но год прошел, доверие к власти снижалось,

реформы стали замедляться, а давление улицы и парламентской оппозиции возросло.

История с КС создало для «Слуг» идеальный шторм в котором досрочные выборы — не миф, а приближающаяся реальность.

Для других партий тоже.

И все в этих условиях понимают что откат реформы фискализации за месяц до ее вступления — отличный кейс для предвыборных лозунгов: «Мы спасли малый бизнес».

Армия в 1 200 000 ФОПов с их семьями — около трех миллионов голосов на выборах.

Ими можно пренебрегать, когда ты во власти, когда ты сильный и проводишь реформу с заделом на будущее.

А когда ты думаешь не про экономику, а про выборы, то начинаешь думать только про то, как заполучить эти голоса.

Пусть даже в ущерб развитию страны.

Если Разумков от имени «слуг» начал заигрыванич с «заблудшими» ФОПами и готов отменять реформы, значит досрочным выборам таки быть.

А то, что он это согласовывает с оппозицией вообще выглядит странно», — заявил Плинский.



