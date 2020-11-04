Медики рассказали о «незаметном» симптоме рака яичников

Медики рассказали о «незаметном» симптоме, который свидетельствует о серьезной болезни. Согласно утверждению экспертов, вздутие живота способно указывать на наличие у человека рака яичников.

Зачастую люди не обращают внимание на проблемы с животом. В большинстве случаев это списывается на переедание или неправильное питание. Но порой данный симптом указывает на заболевание. Полный, опухший или твердый живот указывает на рак яичников. Также при этой болезни может наблюдаться потеря веса.

При наличии тяжести и боли внизу живота медики могут выявить асцит, который сопровождается скоплением жидкости в брюшной полости. Зачастую он возникает при распространении раковых клеток в животе. Они способны скапливаться в доброкачественные опухоли, не распространяющиеся на другие части тела. Научные сотрудники из Великобритании провели опрос, в ходе которого выяснили, что лишь 34% женщин проходили обследование у медика при вздутии живота, остальные предпочитали менять систему питания. Больше 50% респондентов заявили, что не обладали информацией о «незаметном» симптоме, указывающем на рак яичников.

: Новости Ю