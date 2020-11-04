У морі Лаптєвих прокинулася «метанова бомба»

У Північному Льодовитому океані вивільняються поклади замороженого метану, які вчені називають «сплячими гігантами вуглецевого циклу». Експерти стурбовані цим процесом, так як він може сильно вплинути на клімат.

Вулкани, пандемії та пожежі – це тенденції минулих років, тепер природа вирішила здивувати нас чимось новеньким.

Відкладення схилів Арктики містять величезну кількість замерзлого метану та інших газів, відомих як гідрати. Оскільки метан в 80 разів сильніше впливає на потепління, ніж вуглекислий газ, геологічна служба США включила дестабілізацію арктичних гідратів в число чотирьох найбільш серйозних сценаріїв різкої зміни клімату.

Міжнародна команда на борту російського науково-дослідного корабля «Академік Келдиш» повідомила, що в даний час велика частина газів розчиняється в воді, але рівень метану на поверхні в чотири-вісім разів перевищує нормальний рівень.

«Навряд чи це вплине на глобальне потепління миттєво, але суть в тому, що цей процес уже запущений. Східно-Сибірська гідратна система була порушена, і процес буде продовжуватися», – сказав шведський вчений Ерья Густафссон.

Команда дослідників зазначила, що це тільки попередні висновки. Щоб підтвердити масштаби викидів необхідно повернутися і ще раз проаналізувати отримані дані.

Провідний дослідник судна Ігор Семілєтов сказав: «вимірювань, звичайно ж, завжди не вистачає, тому що одне судно пройшло, і це всього лиш ниточка. Ми вже зареєстрували понад тисячу таких потужних областей викидів бульбашкового метану, ми називаємо їх сипи. І ми намагаємося щороку відвідати найцікавіші, п’ять-десять. Але територія величезна. Нам не вистачає даних, наші оцінки занижені».