Байден лидирует на президентских выборах в США, однако отрыв с Трампом сократился

При этом действующий президент Трамп лидирует в шести ключевых штатах.

Кандидат от Демократической партии Джо Байден лидирует на президентских выборах в США.

По состоянию на 7 утра 4 ноября (по киевскому времени), Байден набирает 205 голосов, в то время как действующий президент Дональд Трамп — 136, передает «Голос Америки».

По данным Associated Press, у Байдена — 223 голоса, у Трампа — 136.

По данным CNN, у Байдена — 205 голосов, у Трампа — 136.

По данным FOX News, у Байдена — 227 голосов, у Трампа — 210.

По состоянию на 8:42 утра по киевскому времени, у Трампа 213 голосов, у Байдена — 224, свидетельствуют данные USA Today.

Фото: USA Today

Для победы кандидат должен набрать 270 голосов избирателей.

Как известно, голосование в США проходит в два этапа: сначала граждане избирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно избирать президента. Избиратели — это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты.