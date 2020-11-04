Богдан назвал результат «Слуги народа» на местных выборах личным провалом Зеленского

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан назвал низкую поддержку партии «Слуга народа» на местных выборах в Украине личным провалом Владимира Зеленского.

Богдан считает, что глава государства неправильно построил систему координат избирательного штаба. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде«.

По мнению бывшего главы ОП, проигрыш означает снижение легитимности власти и доверия народа к ней. Он отметил, что катастрофы в этом нет, но есть понимание, что тот курс, который избрали – неправильный.

«Он приведет к тому, что снижаются твои рейтинги. Надо делать выводы, надо, конечно, наказать виновных. Насколько я понимаю, виновных наказывать не будут, а как всегда, их наградят, а тех людей, которые действительно работали – сейчас будут наказывать», – заявил он.