Львовские врачи спасли трехлетнюю девочку с тяжелым осложнением после COVID-19

Ребенок больше месяца пробыл в медикаментозной коме. Малышку подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, но кислорода было недостаточно, поэтому девочка стала еще и самой маленькой пациенткой в Украине, для которой использовали как искусственное легкое аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Ребенок преодолел болезнь. Несколько дней назад девочку перевели из реанимации в педиатрическое отделение.

На третий день «простуды» девочка начала задыхаться

Врачи Львовской областной детской клинической больницы «Охматдет» празднуют настоящую медицинскую победу. Больше месяца они боролись за жизнь трехлетней девочки из Николаевского района Львовской области: COVID-19 спровоцировал у малышки сложную двустороннюю пневмонию. Наконец болезнь отступила.

А начиналось все банально — ребенок кашлял, родители восприняли это как сезонную простуду, так и лечили. Когда на третий день девочка начала задыхаться, родители и заподозрили у ребенка COVID-19. Поскольку «Охматдет» определили базовой больницей на Львовщине, которая лечит детей с коронавирусом, привезли малышку туда.

— Ребенок поступил к нам 14 сентября, — рассказывает директор львовской больницы «Охматдет» Александра Бурда. — На тот момент у него уже была дыхательная недостаточность, девочка была кислородозависимой. Через сутки мы полностью перевели ее на искусственную вентиляцию легких. Сразу сделали ПЦР-тест, он был отрицательным. Тогда к нам на консультацию приехала врач Галина Литвин и сказала обязательно сделать ИФА, потому что такая зависимость от кислорода может быть вызвана коронавирусом. Когда мы сделали ИФА, оказалось, что ребенок уже переболел COVID-19, и кислородная зависимость — это его следствие. Потом выяснилось, что отец девочки тоже переболел коронавирусом, перенес его в легкой форме.

Через несколько дней стало ясно, что даже того потока кислорода, который обеспечивает аппарат ИВЛ, не хватает, у девочки был недостаточный газообмен в легких и ткани плохо насыщались кислородом.

— Мы пригласили консультантом доктора Дмитрия Бешлея, это кардиохирург Львовской областной клинической больницы, — продолжает Александра Бурда. — Он помог нам подключить ребенку аппарат ЭКМО. Его используют в кардиохирургии при операциях на открытом сердце. То есть сердце в это время не работает, но организм с помощью аппарата ЭКМО обеспечивается кислородом. Мы, по сути, использовали этот аппарат как искусственное легкое. Он забирал от пациентки ненасыщенную кислородом кровь, в аппарате она через мембраны насыщалась кислородом и возвращалась обратно — в организм девочки.

Принципиальная разница между ИВЛ и ЭКМО заключается в том, что ИВЛ — это когда аппарат дышит через трахею, бронхи, легкие, а ЭКМО — это когда насыщение крови кислородом происходит через аппаратуру, и для этого нужен забор крови. Девочка стала в Украине самой маленькой пациенткой, для которой ЭКМО использовали как искусственное легкое.

Месяц ребенок одновременно находился и на ИВЛ, и на ЭКМО. Чтобы аппарат ЭКМО выполнил свою функцию, медикам понадобилось много средств для разрежения крови, а еще — помощь доноров.

— Вы же знаете, если набрать кровь в шприц, через несколько минут она сворачивается. Нам нужно было сделать так, чтобы кровь не сворачивалась и нормально циркулировала. Ребенок нуждался в донорской крови. И мы очень благодарны тем десяткам людей, которые согласились помочь за такой короткий промежуток времени. Благодаря этому ребенку вовремя ввели тромбоконцентрат и у девочки нормализовался уровень тромбоцитов, — говорит врач.

13 октября маленькая пациентка начала самостоятельно дышать. 19 октября у нее исчезла кислородная зависимость, но ребенок еще находился в реанимации. Всего несколько дней назад девочку перевели в педиатрическое отделение. Тяжелая пневмония полностью отступила.

Родители наконец могут быть рядом с ребенком, ведь недели ожидания под реанимацией совершенно выбили их из колеи. Они очень благодарны врачам за их титанический труд. Родители девочки признаются, что боятся сказать журналистам, что малышке уже легче, чтобы не сглазить. И просят не называть имя малышки.

— Если сначала ребенка кормили через зонд, то сейчас девочка уже может есть, узнает маму и папу. Сидит. Постепенно восстанавливаются движения. Она просит поменять подгузник. С ней ежедневно работают массажисты, реабилитологи. Но мы все понимаем, что ребенок, который более месяца лежал в медикаментозной коме, не может сразу стать полностью здоровым. Девочка получила колоссальное количество медикаментов, поэтому у нее были проблемы с кишечником, их уже удалось решить. Теперь есть еще одна проблема — у ребенка неврологический дефицит. Болезнь поразила сосуды, нам понадобится серьезная помощь неврологов. Но, должна сказать, я работаю в педиатрии сорок лет, а то, что сделало наше отделение реанимации, — это что-то невероятное, — делится с «ФАКТАМИ» заведующая 1-м педиатрическим отделением Виктория Семен.

— Когда заходила к девочке в реанимацию, по глазам видела, что она должна и будет жить! — с волнением добавляет Александра Бурда. — Глаза — это показатель души человека. Если они мутные — это прогностически плохо. А у нее они блестели.

Директор львовской больницы «Охматдет» Александра Бурда (на фото справа) и заведующая 1-м педиатрическим отделением Виктория Семен

Директор больницы говорит, что лечение с помощью ЭКМО несло много потенциальных опасностей, но оно было необходимо:

— Это было очень серьезное лечение. Потому что если кровь разреженная, в любом месте может появиться гематома, можно спровоцировать такое кровотечение, что его потом будет очень трудно остановить. Но благодаря поддержке доктора Миськива и доктора Бешлея, которые приезжали в любое время дня и ночи, благодаря доктору Литвин, инфекционистам, которые консультировали нас, и нашему персоналу, который работал как часы, нам удалось вытащить ребенка с того света. Сейчас мы все четко понимаем, если бы не подключили девочку к ЭКМО, она не выжила бы.

Впрочем, полностью избежать неприятных последствий работы с ЭКМО не удалось. Когда девочка начала дышать и аппарат отключили, в животике, на одном из участков, через который вводили медикаменты, появилась гематома. Хирурги во главе с Богданом Мальованым прооперировали ее. На сегодня дренаж и перевязки уже позади.

Сколько еще малышка проведет в больнице, медики прогнозировать не берутся. Осторожно предполагают, что время болезни и реабилитации соотносится примерно 1 к 3. То есть если девочка больше месяца болела двусторонней пневмонией, то не менее трех месяцев понадобится на восстановление.

У детей инфекция может вызвать синдром Кавасаки

С начала марта медики Львовской областной детской больницы пролечили уже 300 маленьких пациентов с COVID-19 и заметили определенные тенденции. Говорят, если у взрослых тяжелая форма коронавируса проявляется преимущественно кислородной зависимостью и «ковидными» пневмониями, то у детей пневмонии возникают примерно в 25% случаев. В остальных инфекция проявляется в виде расстройств желудочно-кишечного тракта, лихорадок, общей интоксикации, а в последние месяцы еще и как синдром Кавасаки.

— Раньше мы диагностировали синдром Кавасаки у одного-двух больных в год, это были дети после тяжелых вирусных инфекций, как правило, после вируса Эпштейна — Барра. Но за последние три месяца у нас уже было 8 пациентов с этим синдромом, — рассказывает Виктория Семен. И добавляет: — Самая большая опасность синдрома Кавасаки в том, что он может провоцировать поражения внутренней стенки сосудов. Когда внутренняя стенка воспалена, она становится шершавой, бугристой. В одном месте она может забиться, а в другом — расшириться, тогда нарушается кровоснабжение. Это может спровоцировать сердечную недостаточность и даже смерть.

Синдром Кавасаки очень коварен. Кажется, будто у пациента уже все хорошо, и вдруг может произойти тромбоз. Таким больным необходимо много препаратов для разжижения крови, постоянное наблюдение кардиолога.

Лечение обходится дорого. Флакон иммуноглобулинов стоит примерно 2500 гривен. А одному ребенку с синдромом Кавасаки нужно до 20 таких флаконов в зависимости от массы тела. Львовской больнице 42 таких флакона подарила фирма-производитель, дальше, говорят в медучреждении, будут заказывать по «ковидному пакету», чтобы эти расходы не ложились на плечи родственников больных.

Врач Виктория Семен убеждена, педиатры еще долго будут сталкиваться с последствиями коронавируса у детей. Изучать этот вопрос уже взялись во Львовском национальном медицинском университете.

Какие симптомы у ребенка должны насторожить родителей

По просьбе «ФАКТОВ» директор львовской больницы «Охматдет» Александра Бурда рассказала, на что нужно обращать внимание, чтобы избежать тяжелых последствий коронавируса у детей.

— Все родители знают, как в норме дышит их ребенок. Если у ребенка возникает одышка, надо бить тревогу. Также нужно обращать внимание на окраску носогубного треугольника: у детей он всегда показывает, насколько хорошо работают сердце и легкие. В норме губы розовые, кожа вокруг них не должна быть серой или синюшной.

Если заметили у ребенка эти признаки — бегом к врачу, сначала к семейному, если нет семейного, то в опорную больницу, которую областной штаб ТЭБ и ЧС определил как ту, которая лечит детей с коронавирусом. Во Львовской области это «Охматдет».

Если кто-то в семье болел, имел насморк или кашель, это тоже мог быть COVID-19, но в легкой форме. А у ребенка или у других членов семьи возможны серьезные последствия.

В «ковидных» больницах устраивают отдельное изолированное отделение и отдельную приемную. Там есть рентген-аппарат, УЗИ, можно сделать все необходимые анализы. Лучше перестраховаться, чем пропустить момент, когда болезнь начнет набирать обороты.

Маричка КУРИЛО-АЛЕКСЕВИЧ, специально для «ФАКТОВ» (Львов)