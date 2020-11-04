Принц Албании показал новорожденную дочь (фото)

22 октября принц Албании Лека II Зогу и его супруга принцесса Элия стали родителями. В роддоме имени королевы Геральдины в Тиране, столице Албании, родилась их дочь.

Королевские супруги решили назвать малышку в честь прабабушки по отцовской линии – Геральдиной, которая скончалась 22 октября 2002 года.

На их первом семейном портрете, который принц Лека разместил на своей странице в Instagram, принцесса Элия держит новорожденную на руках, а принц стоит за плечом и смотрит на ребенка.

«Рождение нашей принцессы стало особенным для нас, ведь она родилась спустя 18 лет со дня смерти королевы Геральдины. Для нас обоих ее рождение стало приветом из мира ангелов», — написал Лека.