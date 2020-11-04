Повінь – зміна системи

Menu
Close

Трамп выступил перед сторонниками в Белом доме

04.11.2020

Президент США Дональд Трамп на фоне подсчета голосов на выборах выступил перед своими сторонниками в Белом доме.

Об этом сообщает Медуза.

«Результаты феноменальные. Мы все выигрываем», — заявил президент США. 

Трамп поблагодарил американский народ и свою семью за поддержку. По его словам, он одержал победу в большинстве колеблющихся штатов — в частности, в Джорджии, Северной Каролине, Техасе, а также в Висконсине, «который не очень-то и нужен, ведь мы взяли Техас».

«Но самое главное — мы побеждаем в Пенсильвании. С огромным отрывом», — заявил Трамп, после чего собравшиеся стоя приветствовали его аплодисментами.

Читайте також:   У штабі Зеленського заявили, що він не стане на коліна перед Путіним
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *