Трамп выступил перед сторонниками в Белом доме

Президент США Дональд Трамп на фоне подсчета голосов на выборах выступил перед своими сторонниками в Белом доме.

Об этом сообщает Медуза.

«Результаты феноменальные. Мы все выигрываем», — заявил президент США.

Трамп поблагодарил американский народ и свою семью за поддержку. По его словам, он одержал победу в большинстве колеблющихся штатов — в частности, в Джорджии, Северной Каролине, Техасе, а также в Висконсине, «который не очень-то и нужен, ведь мы взяли Техас».

«Но самое главное — мы побеждаем в Пенсильвании. С огромным отрывом», — заявил Трамп, после чего собравшиеся стоя приветствовали его аплодисментами.