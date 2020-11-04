Медведчук выпустил «95 квартал» на орбиту политической сатиры, – Чекалкин

Один из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук помог выходу студии (а тогда еще команды КВН) «95 квартал» на орбиту политической сатиры.

Деталями этой истории в шоу народного депутата Алексея Гончаренко «Гончаренко рулит» поделился шоумен и дипломат Дмитрий Чекалкин. По его словам, все началось еще в 2004 году

«В 2004 году так называемый «путин-мейкер» Глеб Павловский назвал меня «блокбастер-фюрером Оранжевой революции» из-за нашего проекта «Веселые яйца». Тогда даже в интервью он озвучивал вопрос, а почему пророссийские силы не делают ничего подобного для своих интересов, своего контрпродукта? И тогда Виктор Медведчук прислушался к этим словам и в марте 2005 пригласил редакторскую группу «95 квартала», которая тогда работала в КВН в Москве», – рассказал Чекалкин.

«Они создали сначала сайт под названием «Серпом по яйцам», а затем все эти тезисы звучали со сцены, где они выступали в первых сезонах, и совпадали с идеологией блока «Не Так!»(одним из лидеров которого был Виктор Медведчук – Ред.)», – добавил он.

Речь идет об известных сценках, где издеваются над львовянами, которые якобы за 100 гривен приехали на Майдан, о сортах украинцев и распаде государства и тому подобное.

«Поэтому именно Медведчук выпустил «95 квартал» на орбиту политической сатиры», – отметил дипломат.