6 признаков бессимптомной пневмонии

Пневмония или воспаление легких — одно из самых опасных осложнений, которое может вызвать вирусная инфекция. Нередко недуг протекает с «тихими» симптомами, которые легко пропустить. Чтобы вовремя выявить поражение дыхательной системы и назначить лечение, важно знать главные признаки развития пневмонии.

Конечно, окончательный диагноз может поставить только врач. Однако, если вы замечаете у себя хоть половину перечисленных симптомов, следует незамедлительно обратиться за консультацией и пройти обследование легких.

МОКРЫЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ КАШЕЛЬ

Мокрый кашель — механизм защиты от атаки вируса. Отделение мокроты способствует борьбе с болезнью, помогая организму избавиться от слизи. Однако, если кашель не прекращается и остается влажным, не давая чувства облегчения, стоит срочно обратиться к специалисту. Продолжительный мокрый кашель может быть симптомом пневмонии.

УЧАЩЕННЫЙ ПУЛЬС

Учащенный сердечный ритм не появляется без причины, особенно во время болезни. Измерьте пульс. Если он выше 100 ударов в минуту, стоит проконсультировать со специалистом. Есть риск, что у вас начинается пневмония.

БОЛИ В ГРУДИ

Когда инфекция попадает в легкие, возникают болевые ощущения в груди. Нередко это происходит во время приступа кашля или же после него. Если боль не проходит, срочно обратитесь к врачу. Возможно, вирус проник в дыхательные органы и провоцирует воспаление.

ЛИХОРАДКА

О развитии воспаления также говорят высокая температура и озноб. Не стоит игнорировать симптомы и пытаться их устранить, лучше связаться с врачом и получить медицинскую помощь.

ПРОБЛЕМЫ С ДЫХАНИЕМ

Очень важно не пропустить этот симптом, поскольку он является одним из ключевых в диагностике воспаления легких. Затрудненное дыхание или одышка могут быть вызваны глубоким распространением инфекции в организме. В таком случае требуется скорая помощь, иначе легкие не смогут производить достаточно кислорода и наступит потеря сознания.

МОКРОТА С КРОВЬЮ

Самый опасный и тревожный звоночек! Если при кашле, вы заметили, что мокрота имеет красноватый и ржавый оттенок, значит, вирус добрался до легких и вам необходима срочная медицинская помощь. Поэтому, исходя из данным признаков, очень важно вовремя обратиться за консультацией к медику. При проблемах с дыханием, повышенной температуре, кашле с мокротой обязательно свяжитесь со специалистом.

: https://www.moirebenok.ua/mother/zdorove-semi/6-priznakov-bessimptomnoj-pnevmonii/