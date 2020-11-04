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Дах Житомирського СБУ ремонтує фірма, що підозрюється СБУ у «відмиванні» коштів

04.11.2020

Скандальна вінницька фірма ТОВ «ЖК — Гарант» почала ремонт даху адміністративної будівлі за адресом: вул. Фещенка-Чопівського, 7 (Обласна будівля СБУ) за договором від 4 червня. Вартість робіт — 560 тис грн.

Договір підписав новопризначений голова Житомирського СБУ Сергій Лисак. Тендер був оголошений 14 травня, на наступний день після його призначення. Все здавалося б нічого та є одна пікантна деталь. Торік, управління СБУ у Вінницькій області, розпочало розслідування щодо посадових осіб відділу освіти Вінницької РДА та суб`єктів підприємницької діяльності, які запровадили протиправні механізми виведення в «тіньовий» сектор економіки держаних в особливо великих розмірах. У вересні 2019, слідчий навіть клопотав про тимчасового доступу до оригіналів бухгалтерських документів що знаходяться у володінні ТОВ «ЖК-Гарант».

Як випливає, з матеріалів кримінальної справи  відділом освіти Вінницької РДА протягом 2017-2018р.р. було підписано ряд договорів з ТОВ «ЖК-Гарант», із придбання за бюджетні кошти товарів, послуг та робіт для потреб закладів освіти.

За цей час «ЖК Гарант», перевела 3.4 млн грн отриманих за ремонт шкіл у Вінницькому районі на рахунки ТОВ «Ферозіт» нібито на купівлю будівельних матеріалів. Насправді ж задекларовані товари реально не реалізовувалися на адресу ТОВ «ЖК-Гарант», а тільки документально оформлялися з метою формування кредиту та витрат діяльності вказаного товариства. ТОВ «Ферозіт» входить до складу конвертаційно-транзитного групи підприємств, що надають послуги з конвертації безготівкових коштів суб’єктам реального сектора економіки.

Згідно зібраних Управлінням СБУ у Вінницькій області матеріалів фактична діяльність ТОВ «ФЕРОЗІТ» спрямована на здійснення господарськихфінансових операцій, які містять ознаки «ризиковості» та можуть бути пов`язані з надання податкової вигоди іншим СПД в якості транзитного суб`єкта.

Також, за отриманими офіційними матеріалами із ГУ ДФС у Вінницькій області встановлено, що в штаті найманих працівників на ТОВ «ЖК-Гарант» перебувало, станом на 01.01.2017 — 9 осіб; станом на 01.01.2018 — 7 осіб. Із врахуванням задекларованих обсягів робітпослуг та номенклатури товарів, кількість трудового ресурсу, який залучено товариством до реалізації укладених угод недостатня для їх виконання, що вказує на можливі ознаки фіктивності господарських операцій.

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Цікаві і махінації з проведенням самих тендерних процедур.

Зокрема угода із ТОВ «ЖК-Гарант» на «реконструкцію приміщення Великокрушлинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів — ДНЗ в с. Великі Крушлинці Вінницького району Вінницької області».

За перемогу боролись 2 підприємства: ТОВ «ЖК – Гарант» із пропозицією в 1 млн 237 тис. 950 гривень та ПП «Рослана» із пропозицією в 1 млн 689 тис. 824 гривні. Перевагу було надано вищій ціновій пропозиції і, аналогічно, з порушенням Закону України «Про публічні закупівлі», що може призвести в подальшому до нанесення збитків бюджету на 451 тис. 874 гривні.

Тоді на це звернули увагу представники «Народного контролю» та звернулись до контролюючого органу.

То ж поки вінницькі сбушники та інші контролюючі органи підозрюють будівельну фірму в зловживаннях, їх житомирські колеги укладають контракт з нею на ремонт даху свого управління!

 

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