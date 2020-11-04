Британія підвищила рівень терористичної загрози у країні до «серйозного»

У Великій Британії 3 листопада підвищили рівень терористичної загрози до «серйозного» після недавніх нападів у Франції та Австрії.

Про це повідомила міністр внутрішніх справ Сполученого королівства Пріті Пател, – передає Радіо Свобода.

«Серйозний» рівень загрози означає високу ймовірність терористичного нападу, він четвертий з п’яти можливих.

Виступаючи перед журналістами в Лондоні, Пател сказала, що Об’єднаний центр аналізу тероризму (JTAC) МІ5 підвищив рівень після недавнього нападу у Ніцці (Франція) і вбивства чотирьох людей у Відні (Австрія) пізно ввечері 2 листопада.

Патель додала, що попередження є запобіжним заходом – люди повинні бути напоготові, але не тривожитися.