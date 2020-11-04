Как члены ОПГ «Инде» разворовывали лучший в Украине порт «Южный»

В конце октября 2020 года, благодаря титаническим усилиям детективов Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры была раскрыта организованная преступная группа, созданная первым заместителем директора порта Р. Инде в состав которой входили: экс-директор порта В. Жуковский (работал в должности с 26.12.2016 по 02.07.2018), заместитель директора по безопасности (бывший сотрудник СБУ, сепаратист) В. Маркевич, работал в должности с 07.02.2017 по 12.10.2020, экс-директор порта А. Яблунивский (работал в должности с 23.06.2018 по 04.11.2019), заместитель директора по экономике и финансам, председатель тендерного комитета С. Ковшар (работает с 07.02.2017 по настоящее время), заместитель директора по закупкам О. Трайдекало О.И. (работает с 01.02.2017 по настоящее время), главный инженер А. Янишевский (работает с 22.07.2017 по настоящее время), главный механик Спицин С.Л. и многие другие руководители среднего звена. Всего более 50 человек, в состав группы также входили действующие сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивали так называемую «крышу».

29 октября 2020 года, в рамках уголовного производства № 4520170000000592 по ст.191 ч.5 УК Украины, детективы НАБУ провели спецоперацию по задержанию участников ОПГ во главе с ее организатором, первым заместителем директора порта «Южный» Р. Инде. Всего было задержано 11 человек, которых в тот же день доставили в Высший антикоррупционный суд (ВАКСУ) для избрания меры пресечения.

Правоохранители подозревают задержанных в организации коррупционной схемы, в результате которой государственному предприятию был причинен ущерб на сумму свыше 45 млн. грн. Всем задержанным детективы НАБУ вручили подозрения в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.191 ч.5, 364 ч.2 и др.

В отношении организатора ОПГ Романа Инде следственный судья ВАКСУ избрал меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 21 млн. грн.

Из достоверных источников в правоохранительных органах известно, что некоторые члены ОПГ «Инде» уже заключили сделку со следствием. В результате этого была раскрыта вся преступная группа и роль каждого участника в коррупционной схеме. По информации из тех же источников некоторые участники ОПГ «Инде» в настоящее скрываются за границей. В отношении других участников готовятся подозрения, которые в ближайшее время будут вручены подозреваемым и в отношении них также будет избрана судьями ВАКСУ мера пресечение.

По версии следствия, Роман Инде, замыслив хищение денежных средств в особо-крупных размерах, вступил в преступный сговор с указанными выше лицами, распределив между собой преступные роли. Так, Инде через давнего друга и бизнес компаньона Н. Жеребцова отвечал за подбор подконтрольных им коммерческих фирм, через которые проходили поставки товаров/услуг/работ по завышенным ценам, заместитель директора по закупкам О. Трайдекало совместно с председателем тендерного комитета С. Ковшаром отвечали за подготовку тендерной документации под заранее определенный товар и победителя.

Заместитель директора по безопасности В.Маркевич отвечал за «безопасность» при осуществлении бестоварных операций, ввоз через КПП товарно-материальных ценностей несоответствующей номенклатуре, вывоз (банальная кража) в ночное время грузов (минеральных удобрений, уголь и прочего).

Для осуществления задуманного на должность главного инженера по указанию Инде также был назначен А. Янишевский, который должен был отвечать за организацию и контроль закупок энергоносителей для порта по завышенным ценам.

Для прикрытия своей преступной деятельности, по указанию заместителя директора по безопасности Маркевича был назначен на должность заместителя по правовым вопросам давний его друг, экс-судья М. Сидоренко, роль которого заключалась в сопровождении всех проблемных вопросов в судах и правоохранительных органах.

Роль экс-директора порта В. Жуковского и А. Яблунивского заключалась в коммуникации с руководством Министерства инфраструктуры, создание положительного имиджа в средствах массовой-информации м безоговорочное подписание нужных договоров, контрактов.

По версии экспертов ОПГ «Инде» за все время своего существования причинила ДП «МТП «Южный» ущерб на общую суму свыше 150 млн. грн.

После ухода В. Жуковского В.П. 23.06.2018 с должности директора ДП «МТП «Южный» на должность и.о. директора ДП «МТП «Южный» был назначен А. Яблунивский, но 04.11.2019 был уволен с данной должности с формулировкой невыполнения условий договора, хотя причиной его увольнения было хищение денежных средств при закупке видеонаблюдения стоимостью свыше 120 млн. грн., чем причинен ущерб предприятию на суму свыше 30 млн. грн. По данному факту ГСУ НПУ открыло уголовное производство. В настоящее время А. Яблунивский оспаривает приказ министра инфраструктуры о его увольнении. Суд первой инстанции оставил иск Яблунивского без удовлетворения.

29.11.2019 на должность директора порта назначен Олейник А.А., но его неожиданно увольняют по непонятным всему коллективу порта причинам. И мало того с 19.08.2020 по распоряжению премьер-министра Д. Шмыгаля приводят к руководству порта скомпрометировавших себя за участие в коррупционных схемах в период 2016-2018 того же Ковшара С.П., назначив его в.о. директора ДП «МТП «Южный».

Таким образом, вся та коррупционная группа, что несколько лет подряд усиленно разворовывала ДП «МТП «Южный», собралась вновь под мудрым руководством С. Ковшара с планами и дальше продолжать растаскивать государственный порт в угоду своих коммерческих интересов.