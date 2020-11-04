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Стало известно, когда королева Елизавета II покинет престол и кому его передаст (фото)

04.11.2020

Королева Великобритании Елизавета II вскоре может покинуть престол.

Как заявил королевский биограф Робертс Джобсон, королева планирует покинуть его уже в следующем году, когда ей исполнится 95 лет, пишет Cosmopolitan.

Так, новым королем Великобритании, по мнению специалиста, станет принц Чарльз, а не принц Уильям, как того хотела Диана, судя по фрагментам самого засекреченного интервью “королевы сердец”, которые были обнародованы недавно.

Сама королева эту информацию пока никак не прокомментировала.

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