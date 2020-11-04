Уряд Польщі відклав впровадження рішення КС про заборону абортів, яке викликало масові протести

Польський уряд вирішив поки не впроваджувати рішення Конституційного суду про майже повну заборону абортів у Польщі. Воно спричинило масові протести в країні.

Про це заявив глава канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, — передає Громадське.

«Йде дискусія, й було б добре витратити час на діалог та знайти нову позицію у цій складній ситуації, що склалась, і яка викликає такі емоції», — сказав він.

Дворчик додав, що прем’єр Матеуш Моравецький пропонує протестувальникам та опозиції у парламенті переговори, аби спільно знайти найкращий вихід із ситуації.

Рішення суду мало бути опубліковане у понеділок, 2 листопада, тоді ж воно б набуло чинності. Однак цього не зробили і воно поки не має юридичної сили.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі майже повністю заборонив аборти. Він визнав незаконними аборти, якщо у жінки є порушення у розвитку плоду, що загрожують життю дитини. 98% абортів у Польщі відбуваються саме через цю причину.

Тепер залишається два варіанти (зґвалтування та загроза життю або здоров’ю матері), але їх майже не використовують.

Своїм рішенням суд фактично підтримав консервативну партію країни. Владна коаліція хотіла ухвалити закон, який забороняє аборти через норму, яку розглядав КС. Розгляд законопроєкту переносили через протести.

Тобто влада знайшла спосіб не ухвалювати закон, щоб не дратувати населення, але таки заборонити цю норму, яка фактично унеможливлює аборти в країні.

Але роздратування після рішення суд уникнути не вдалося — у містах країни відбуваються масові протести, у Варшаві на «Жіночий страйк» вийшли 100 тисяч людей.