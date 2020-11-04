Рада сегодня возьмется за соцзащиту населения

Верховная Рада Украины на пленарном заседании планирует рассмотреть законопроект о социальной защите населения в период карантина, введенного из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.

Так, парламентарии планируют рассмотреть законопроекты относительно отдельных положений прохождения службы в Службе судебной охраны, об усилении ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов, о внесении изменений в Госбюджет на 2020 год относительно рынка природного газа.

Кроме того, ВР во втором чтении вернется к законопроектам относительно оснований отсутствия нардепов на пленарных заседаниях, относительно соцзащиты населения в период карантина, относительно равных возможностей родителей по уходу за ребенком.

Добавим, что в повестке дня нет законопроекта об э-декларировании, который был представлен председателем ВРУ Дмитрием Разумковым.

Напомним, вчера, 3 ноября, парламентский комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал ВР принять за основу и в целом законопроект о восстановлении э-декларирования.

Ранее Разумков заявлял, что этот законопроект нужно принять на этой неделе.