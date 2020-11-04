Верховный суд Англии отложил решение по «бондам Януковича»

Верховный Суд Соединенного Королевства решил отложить вынесение решения в споре Украины и России по еврооблигациям на 3 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают сегодня «Українські Новини».

15 июня 2020 Верховный Суд Соединенного Королевства сообщил Украине и России о том, что до вынесения Решение по делу по еврооблигациям на сумму 3 млрд долларов, которые якобы были выпущены Украиной в декабре 2013 года, Верховный Суд сначала рассмотрит апелляционную жалобу по другому делу — Пакистан Интернешнл Эйрлайн Корпорейшн против Таймс Тревел (Соединенное Королевство) Лтд (дело «Таймс Тревел»).

Верховный Суд решил отложить вынесение решения по делу о так называемых российских еврооблигациях, поскольку аргумент защиты по принуждению является одной из линий защиты Украины против иска России.

Верховный Суд считает, что его решение по делу «Таймс Тревел», которым будут уточнены некоторые аспекты правовой доктрины принуждения, может иметь определенное влияние на то, как он будет действовать, когда придет время решать апелляцию по делу о российских еврооблигациях.

Как Украина, так и Россия, обратились в Верховный Суд и получили разрешение на вступление в дело «Таймс Тревел», который находится на стадии апелляционного рассмотрения в Верховном Суде.

Слушания указанного апелляционного дела в Верховном суде состоялось в начале ноября.

Украина и Доверенное лицо предоставили Суду свои сжатые письменные и устные объяснения.

Команда юридических советников Украины привела веские правовые аргументы Украины и представила ее правовую позицию перед коллегией в составе пяти высокопоставленных судей Верховного Суда, четверо из которых также участвовали в решении апелляции по делу о российских еврооблигациях в декабре прошлого года.

После завершения слушания судьи сообщили, что вынесение решения было отложено на более позднюю дату.

Маловероятно, что судьи вынесут решение до конца этого года.

Пока неизвестно, каким образом Верховный Суд решит продолжить разрешения спора в апелляции по делу о российских еврооблигациях.

Украина доверяет английскому судопроизводству и, как и раньше, уверена в достижении положительного для Украины результата в процессе, который был начат по указанию Россией с целью реализации масштабной стратегии по осуществлению Россией незаконной и противоправной агрессии против Украины.

Украина подтверждает свое намерение решительно противостоять этому проявлению агрессии со стороны России.

Как сообщали СМИ, 29 марта 2017 Высокий суд Лондона обязал Украину погасить еврооблигации на 3 млрд долларов и выплатить проценты.

Также суд разрешил Украине подать апелляцию и приостановил свое решение о выплате России долга в сумме 3 млрд долларов.

В декабре 2013 года Президент России Владимир Путин и бывший в то время Президентом Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита в сумме 15 млрд долларов через размещение украинских ценных бумаг.

Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года, после переговоров, держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму 14,36 млрд долларов и 600 млн евро согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия от России по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет Министров ввел мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга, а в мае Украина подала документы по своей защите в рамках этого судебного процесса.