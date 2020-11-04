Украина на пороге крупного скандала с Азербайджаном (а значит и с Турцией)

Почему Зеленский приостановил выполнение контракта «Укрспецэкспорта» с Азербайджаном и как это повлияет на отношения Киева и Баку

Киев на пороге крупного скандала с Баку. А все — из-за негласного решения Владимира Зеленского приостановить выполнение контракта «Укрспецэкспорта» с Азербайджаном по поставкам комплектующих для радиолокационных станций П-18. Но контракт продолжает выполняться. Почему?

Как сообщили источники издания ZN.UA, поручение приостановить выполнение контракта с Азербайджаном Зеленский дал устно около месяца назад, после того как Баку начал военную кампанию по восстановлению суверенитета над Нагорным Карабахом и окружающим его «поясом безопасности».

Само соглашение не предусматривает поставку вооружения (как, впрочем, и остальные четыре контракта, заключенные с азербайджанцами «Укрспецэкспортом» и «Укринмашем» в 2017–2018 годах, и которые украинская сторона либо уже фактически выполнила, либо выполняет), Баку не находится под оружейным эмбарго ООН, а Киев поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Поэтому существуют все формальные основания продолжать выполнять сделку, заключенную с этим южнокавказским государством. Наконец, в 2014 году Украина сама находилась в ситуации, напоминающей нынешнюю азербайджанскую. И продолжение ВТС с Азербайджаном было бы реальной демонстрацией стратегического партнерства Киева и Баку.

Тем не менее, на Банковой решили иначе.

Как следует из пояснений собеседников издания, свою роль сыграло не только наличие в Украине значительной армянской диаспоры, один из влиятельных представителей которой — глава МВД Арсен Аваков — является членом правительства. Не только опасение возможных массовых протестов с ее стороны: хотя, как признает президент Азербайджана Ильхам Алиев, основной поставщик вооружения его стране — Россия, армяне полагают, что вооружает азербайджанскую армию Украина. Не только беспокойство о безопасности украинцев, находящихся в Армении.

На позицию Зеленского повлияла также реакция Франции и Соединенных Штатов, недовольных действиями Азербайджана и Турции. (Напомним, что после возобновления военных действий в Нагорном Карабахе украинские политики предлагали помогать Баку оружием, но президент заявил, что вариант военной помощи Армении или Азербайджану даже не рассматривается.)

Впрочем, не совсем понятно, почему Зеленский, решив приостановить поставки украинских комплектующих для РЛС, не приостановил также и ремонт азербайджанских самолетов МиГ-29 и Л-39 на Львовском и Чугуевском авиаремонтных заводах. Объяснить причину этого затруднились и собеседники ZN.ua.

О решении президента были устно проинформированы вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Уруский, курирующий «оборонку», должен был дать соответствующее поручение главам «Укроборонпрома» и «Укрспецэкспорта» Игорю Фоменко и Вадиму Ноздре. Но в конце октября с небольшой помощью главы МВД Арсена Авакова президент узнал, что его решение о приостановке контракта с Азербайджаном не выполнено: «Укрспецэкспорт» отправил в эту страну самолет с комплектующими для П-18. Разразился скандал.

Корреспондент издания обратился к Олегу Урускому с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Вице-премьер прочитал сообщения, однако предпочел не отвечать.

Но вот что узнало ZN.UA от своих источников.

В минувшую субботу в ОП состоялось совещание с участием Владимира Зеленского, Андрея Ермака, Олега Уруского, Дмитрия Кулебы, а также Игоря Фоменко. В повестке дня были извечные вопросы: «кто виноват?» и «что делать?». Выяснение отношений было громким. Как следовало из пояснений Уруского, данных им на встрече у президента, он довел решение главы государства до сведения одного из своих замов, а последний передал распоряжение по цепочке. Тем не менее поставки по контракту продолжились.

С другой стороны: а на основании чего «Укрспецэкспорт», будучи субъектом хозяйственной деятельности, должен был приостанавливать поставки комплектующих для азербайджанских РЛС? Ведь распоряжение Зеленского не было оформлено письменно — ни указом президента, вводящим в действие решение СНБО, ни отдельным указом, ни даже выдержкой из протокола совещания. И в случае проверки деятельности госкомпании любым контролирующим органом непременно возник бы вопрос: почему руководство «Укрспецэкспорта» приостановило выполнение контракта в результате чего Украинское государство понесло репутационные и финансовые потери?

Примечательно, что конфликтующий с Аваковым Ермак на совещании также говорил о том, что к руководству «Укрспецэкспорта» не может быть претензий. А к нему самому? Ведь в том числе и по вине главы офиса президента возникла ситуация, позволившая «Укрспецэкпорту» проигнорировать решение главы государства и продолжить выполнение контракта: президентская канцелярия должна была подготовить указ президента, дающий руководителю госкомпании юридические основания для приостановки поставок комплектующих к П-18 в Азербайджан.

Например, прекращению ВТС Украины с Арменией в 2018 году предшествовало заседание СНБО, решение которого позже было оформлено закрытым указом президента. Что мешало сделать подобное и в этот раз, если уж Зеленский принял такое половинчатое решение по Азербайджану?

К каким-либо оргвыводам на совещании у президента не пришли. Но дальнейшие поставки комплектующих к П-18 вновь негласно поставлены на паузу. При этом в офисе президента и правительстве перебрасывают друг другу, как горячую картошку, сомнительное право формализовать в документе устное распоряжение президента о приостановлении выполнения контракта с Азербайджаном: никто не хочет брать на себя ответственность.

Одновременно в Киеве также готовятся и к объяснениям с азербайджанской стороной. Ведь в результате нанесен удар по репутации Украины как надежного партнера Азербайджана в сфере военно-технического сотрудничества. Впереди — перспектива ухудшения украино-азербайджанских отношений и исчезающие надежды получить у Баку кредит в 300 млн долл.

Но данная история — это также и иллюстрация проблем функционирования Украинского государства, когда в работе механизмов госмашины происходят системные сбои и не реализуются распоряжения президента. Как и пример того, что игнорирование главой государства и его офисом бюрократических процедур по оформлению принятых решений, дает чиновникам и менеджерам госкомпаний законные основания не выполнять их.

Владимир Кравченко, обозреватель отдела международной политики; опубликовано в издании ZN.UA