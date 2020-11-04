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Украина на пороге крупного скандала с Азербайджаном (а значит и с Турцией)

04.11.2020

Почему Зеленский приостановил выполнение контракта «Укрспецэкспорта» с Азербайджаном и как это повлияет на отношения Киева и Баку

Киев на пороге крупного скандала с Баку. А все — из-за негласного решения Владимира Зеленского приостановить выполнение контракта «Укрспецэкспорта» с Азербайджаном по поставкам комплектующих для радиолокационных станций П-18. Но контракт продолжает выполняться. Почему? 

Как сообщили источники издания ZN.UA, поручение приостановить выполнение контракта с Азербайджаном Зеленский дал устно около месяца назад, после того как Баку начал военную кампанию по восстановлению суверенитета над Нагорным Карабахом и окружающим его «поясом безопасности». 

Само соглашение не предусматривает поставку вооружения (как, впрочем, и остальные четыре контракта, заключенные с азербайджанцами «Укрспецэкспортом» и «Укринмашем» в 2017–2018 годах, и которые украинская сторона либо уже фактически выполнила, либо выполняет), Баку не находится под оружейным эмбарго ООН, а Киев поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Поэтому существуют все формальные основания продолжать выполнять сделку, заключенную с этим южнокавказским государством. Наконец, в 2014 году Украина сама находилась в ситуации, напоминающей нынешнюю азербайджанскую. И продолжение ВТС с Азербайджаном было бы реальной демонстрацией стратегического партнерства Киева и Баку.

Тем не менее, на Банковой решили иначе. 

Как следует из пояснений  собеседников издания, свою роль сыграло не только наличие в Украине значительной армянской диаспоры, один из влиятельных представителей которой — глава МВД Арсен Аваков — является членом правительства. Не только опасение возможных массовых протестов с ее стороны: хотя, как признает президент Азербайджана Ильхам Алиев, основной поставщик вооружения его стране — Россия, армяне полагают, что вооружает азербайджанскую армию Украина. Не только беспокойство о безопасности украинцев, находящихся в Армении.

На позицию Зеленского повлияла также реакция Франции и Соединенных Штатов, недовольных действиями Азербайджана и Турции. (Напомним, что после возобновления военных действий в Нагорном Карабахе украинские политики предлагали помогать Баку оружием, но президент заявил, что вариант военной помощи Армении или Азербайджану даже не рассматривается.)

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Впрочем, не совсем понятно, почему Зеленский, решив приостановить поставки украинских комплектующих для РЛС, не приостановил также и ремонт азербайджанских самолетов МиГ-29 и Л-39 на Львовском и Чугуевском авиаремонтных заводах. Объяснить причину этого затруднились и  собеседники ZN.ua. 

О решении президента были устно проинформированы вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Уруский, курирующий «оборонку», должен был дать соответствующее поручение главам «Укроборонпрома» и «Укрспецэкспорта» Игорю Фоменко и Вадиму Ноздре. Но в конце октября с небольшой помощью главы МВД Арсена Авакова президент узнал, что его решение о приостановке контракта с Азербайджаном не выполнено: «Укрспецэкспорт» отправил в эту страну самолет с комплектующими для П-18. Разразился скандал.

Корреспондент издания обратился к Олегу Урускому с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Вице-премьер прочитал сообщения, однако предпочел не отвечать. 

Но вот что узнало ZN.UA от своих источников.

В минувшую субботу в ОП состоялось совещание с участием Владимира Зеленского, Андрея Ермака, Олега Уруского, Дмитрия Кулебы, а также Игоря Фоменко. В повестке дня были извечные вопросы: «кто виноват?» и «что делать?». Выяснение отношений было громким. Как следовало из пояснений Уруского, данных им на встрече у президента, он довел решение главы государства до сведения одного из своих замов, а последний передал распоряжение по цепочке. Тем не менее поставки по контракту продолжились. 

С другой стороны: а на основании чего «Укрспецэкспорт», будучи субъектом хозяйственной деятельности, должен был приостанавливать поставки комплектующих для азербайджанских РЛС? Ведь распоряжение Зеленского не было оформлено письменно — ни указом президента, вводящим в действие решение СНБО, ни отдельным указом, ни даже выдержкой из протокола совещания. И в случае проверки деятельности госкомпании любым контролирующим органом непременно возник бы вопрос: почему руководство «Укрспецэкспорта» приостановило выполнение контракта в результате чего Украинское государство понесло репутационные и финансовые потери? 

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Примечательно, что конфликтующий с Аваковым Ермак на совещании также говорил о том, что к руководству «Укрспецэкспорта» не может быть претензий. А к нему самому? Ведь в том числе и по вине главы офиса президента возникла ситуация, позволившая «Укрспецэкпорту» проигнорировать решение главы государства и продолжить выполнение контракта: президентская канцелярия должна была подготовить указ президента, дающий руководителю госкомпании юридические основания для приостановки поставок комплектующих к П-18 в Азербайджан. 

Например, прекращению ВТС Украины с Арменией в 2018 году предшествовало заседание СНБО, решение которого позже было оформлено закрытым указом президента. Что мешало сделать подобное и в этот раз, если уж Зеленский принял такое половинчатое решение по Азербайджану? 

К каким-либо оргвыводам на совещании у президента не пришли. Но дальнейшие поставки комплектующих к П-18 вновь негласно поставлены на паузу. При этом в офисе президента и правительстве перебрасывают друг другу, как горячую картошку, сомнительное право формализовать в документе устное распоряжение президента о приостановлении выполнения контракта с Азербайджаном: никто не хочет брать на себя ответственность.

Одновременно в Киеве также готовятся и к объяснениям с азербайджанской стороной. Ведь в результате нанесен удар по репутации Украины как надежного партнера Азербайджана в сфере военно-технического сотрудничества. Впереди — перспектива ухудшения украино-азербайджанских отношений и исчезающие надежды получить у Баку кредит в 300 млн долл. 

Но данная история — это также и иллюстрация проблем функционирования Украинского государства, когда в работе механизмов госмашины происходят системные сбои и не реализуются распоряжения президента. Как и пример того, что игнорирование главой государства и его офисом бюрократических процедур по оформлению принятых решений, дает чиновникам и менеджерам госкомпаний законные основания не выполнять их.

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Владимир Кравченко, обозреватель отдела международной политики;  опубликовано в издании  ZN.UA

 

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