Експерти розповіли, коли знизяться ціни на електромобілі

Уже в 2024 році електрокари коштуватимуть приблизно стільки ж, скільки і автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Ціни на них будуть падати у міру того, як будуть дешевшати акумулятори.

Такого висновку дійшли експерти інвестиційного банку UBS, передає The Guardian.

На думку дослідників, основним фактором, який не дозволяє автовиробникам перекваліфікуватися на виробництво електрокарів, є занадто висока ціна на акумулятори до них. Але вже за два роки ціна впаде і в 2022 році буде дорівнювати 100 доларів за 1 кВтг, прогнозують експерти.

Як тільки це відбудеться, найбільші автовиробники можуть залишитися позаду своїх конкурентів, які виробляють електромобілі. Зокрема, серед лідерів можуть опинитися Volkswagen і Tesla, які планують інвестувати в продаж електромобілів 33 мільярди євро.

За даними аналітиків, вже в 2025 році фактично кожен п’ятий куплений автомобіль на ринку буде електричним. А до 2030 року цей показник зросте ще більше, і електромобілі становитимуть майже половину всього обсягу первинного авторинку. З кожним роком люди набагато охочіше купуватимуть саме електрокари.

А ось до кінця 2020 року, прогнозує автоаналітик Маттіас Шмідт, тільки в ЄС з 11 мільйонів проданих автомобілів, мільйон становитимуть електрокари та гібридні машини.