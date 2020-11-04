Чеченская газета опубликовала карикатуры на Charlie Hebdo

Чеченская газета «Вести республики» опубликовала две карикатуры на французское издание Charlie Hebdo.

Об этом сообщила редколлегия газеты на своем сайте.

«Charlie Hebdo окончательно опошлил такой замечательный творческий жанр, как карикатура. Учитывая это, наша газета решила дать достойный ответ западным псевдожурналистам и показать, как на самом деле должна выглядеть изобразительная сатира в исполнении уважающих себя профессиональных СМИ», — заявили журналисты.

✅УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Целую волну возмущения и справедливого негодования 2 миллиардов мусульман, проживающих на нашей планете, вызвало решение французских властей поддержать карикатуры на нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)!https://t.co/AMgu6h0b9A pic.twitter.com/c2rdVAmefO

— Вести Республики (@vesti_95) November 3, 2020

Как рассказал министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев, карикатуры были опубликованы в аккаунте газеты в Instagram, но соцсеть удалила пост.