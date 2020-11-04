У судьи Вовка, который называл Зеленского «лохом», нашлись связи с окружением президента

Объявленный в розыск Национальным антикоррупционным бюро председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк ранее называл Владимира Зеленского «лохом», когда тот был еще кандидатом в президенты.

А уже потом тайно договаривался с окружением новой власти и ездил на аудиенцию в Офис главы государства. Об этом написала на своей странице в Facebook журналистка Анна Бабинец.

«Да он вообще никакой. Чистый, бл*дь, лох» – говорит о Владимире Зеленском председатель ОАСК Вовк. Вместе со своим друзьями-судьями они смеялись над ним во время президентской гонки. Когда же поняли, что он побеждает, решили выслужиться», – отметила она.

Журналистка подчеркнула, мол, судьи «пошуршалы» и нашли дело о запрете сериала «Сваты», который тогда так возмущал Зеленского. Как известно, за год до того «95 квартал» пытался оспорить через ОАСК запрет, связанный со скандальным российским актером Федором Добронравовым.

«И судьи во главе с Вовком позволили «Сватам» транслироваться в Украине. Видимо, это сделало Зеленского счастливым. А уже через неделю после инаугурации Зеленского, Вовк заезжал в Офис президента через черный въезд. Лохом, наверное, Владимира Александровича большие не называл», – предположила Бабинец.

В целом так она анонсировала вторую часть фильма-расследования «Нарадча кімната» от «Слідство інфо», где говорится о том, что делали судьи ОАСК, чтобы завоевывать расположение новоизбранного тогда гаранта.

Отметим, что в сентябре прошлого года журналисты телеканала «Прямой» в программе «Закрытая зона» рассказали о том, как накануне рассмотрения ходатайства об отстранении экс-главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка члены Высшего совета правосудия посещали Офис президента Владимира Зеленского. По данным расследователей, речь шла о Владимире Говорухе и Андрее Овсиенко, и это якобы состоялось 20 августа 2019-го.