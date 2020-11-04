Кількість жертв землетрусу в Туреччині зросла до 114

У турецькому Ізмірі, де 30 жовтня стався потужний землетрус, завершують розбирання завалів. Кількість загиблих наразі становить 114, поранені 1 035 людей.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію Управління із запобігання наслідкам та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

«898 з 1 035 постраждалих були виписані, 137 осіб все ще перебувають на лікуванні», – зазначають в AFAD.

Пошуково-рятувальні роботи завершені в 15 із 17 будівель, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок землетрусу, у двох будівлях вони тривають.

Для проведення робіт у регіоні залучено 7 880 чоловік особового складу, 25 пошуково-рятувальних собак та 1 206 транспортних засобів.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,6 за шкалою Ріхтера стався 30 жовтня о 14.51 за місцевим часом (13.51 за Києвом) у районі Сеферіхісар в Ізмірі. Епіцентр залягав на глибині 16,5 кілометра, підземні поштовхи відчувалися у сусідніх провінціях, в Егейському та Мармуровому морях.