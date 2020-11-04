Британка выиграла миллион в лотерею и предпочла жизнь на свиноферме

С появлением большой суммы денег планы и взгляды на жизнь могут кардинально измениться, а некоторые люди, получив в свое распоряжение крупную сумму, и сами заметно меняются, порой не в лучшую сторону. Но жительница Великобритании по имени Сьюзен Хердман, выигравшая в лотерею в 2010 году почти 1,2 миллиона фунтов стерлингов, поразила множество людей тем, что, став миллионером, предпочла роскоши и лоску тихую и спокойную жизнь на ферме.

Об этом сообщает сайт «Ридус».

Сьюзен родилась в семье настоящих трудяг и начала работать еще с подросткового возраста. Отец девушки каждую неделю покупал лотерейный билет, надеясь, что однажды его числа окажутся счастливыми и принесут семье долгожданный приз. Так и случилось. Числа оказались выигрышными, правда, уже в тех билетах, которые стала регулярно покупать для себя его повзрослевшая дочь Сьюзен, которая так же, как и отец, всегда верила, что ей повезет. Девушка выиграла 1,2 миллиона фунтов стерлингов (примерно 125 миллионов рублей по текущему курсу).

Однако девушка была убеждена: на лотерею надейся, а сам не плошай. Поэтому она никогда не прекращала упорно трудиться. И даже после получения долгожданного выигрыша Сьюзен не изменилась и, оставив тяжелую, но любимую работу парикмахером, она вместе с мужем отправилась жить и, конечно же, трудиться на свиноферму.

«Это тяжелая жизнь, но это хорошая жизнь. Если вы привыкли работать, вы уже никогда не перестанете это делать. Вам нужна цель, чтобы вставать по утрам»,— утверждает победительница лотереи.

Женщина отнеслась к огромным деньгам невероятно спокойно. Безусловно, она была счастлива, но не прыгала с воплями радости до потолка, не бросалась скупать все подряд, тратя средства на безделушки, а просто продолжала жить так, как привыкла.

Она понимала, что жизнь изменилась, и теперь ей больше не нужно волноваться о том, как бы оплатить счета и свести концы с концами. Но Сьюзен не хотела, чтобы из-за денег с ней произошло то, что обычно случается со многими счастливчиками, сорвавшими большой куш. Поэтому она предпочла вести себя так же, как и в безденежные времена, оставаясь максимально простым и открытым человеком. Единственными крупными покупками счастливицы стали дом на колесах и подарки для родителей и сестер.

Сейчас Сьюзен по-прежнему живет на ферме, разводит свиней и выращивает овощи, самостоятельно выполняя даже очень тяжелую работу. Как и раньше, она встречается в пабе со старыми друзьями и радуется простым житейским вещам.

«Я не летчик первого класса. Я не модный дизайнер. Я все еще делаю покупки в Primark или в благотворительных магазинах подержанных вещей. А еще я почти всегда чувствую запах свиней! Деньги меня совсем не изменили»,— говорит Сьюзен.

После начала пандемии коронавируса, узнав, что люди в панике сметают продукты с полок в магазинах, женщина организовала бесплатную раздачу картофеля жителям своего города, написав об этом в своем аккаунте в Facebook.

«Приятно, что я даю людям повод для улыбок», — скромно сказала Сьюзен в ответ на слова благодарности, которые люди писали в комментариях к посту в Facebook.