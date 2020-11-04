Биткоин в день выборов в США подорожал до максимума за почти три года

Биткоин поднялся выше отметки 14 тысяч долларов второй раз меньше чем за неделю.

Об этом свидетельствуют данные CoinDesk, – сообщает Медуза.

4 ноября биткоин стоил 14,060 тысячи долларов, подорожав на 2% примерно за два часа. Значение 14 тысяч долларов криптовалюта на короткое время превысила 31 октября, а до этого последний раз торговалась у таких отметок в середине января 2018 года.

Ночью 4 ноября стоимость биткоина начала заметно расти после того, как в США закрылись первые избирательные участки на выборах президента США.

Биткоин продолжил дорожать после объявления первых итогов в нескольких штатах. Его цена начала чуть снижаться после того, как консолидированные прогнозы начали давать Дональду Трампу меньше голосов, чем его сопернику Джо Байдену.