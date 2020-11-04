У Туреччині обмежать роботу салонів краси, ресторанів і театрів через посилення карантину

У Туреччині через погіршення ситуації з коронавірусом вирішили посилити карантин, запровадивши обмеження у роботі громадських закладів.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, — передає Громадське.

Перукарні, зали для проведення весіль, басейни, театри, кінотеатри, концертні зали та інші місця, де можливі скупчення людей, мають закриватися о 22:00. Це обмеження стосується і закладів громадського харчування, проте їм дозволять працювати на винос після 22:00.

Роботодавцям рекомендують запровадити гнучкий робочий час. Обов’язковим залишається носіння захисних масок у приміщеннях та на вулицях. З якого числа запрацюють посилення — поки невідомо.

Міністерство охорони здоров’я Туреччини повідомило, що за 3 листопада зафіксували 2 343 нових пацієнтів із COVID-19, також 69 людей померли від ускладнень, а 1 817 — одужали. З початку епідемії у країні виявили понад 382 тисячі інфікованих, з них 10 тисяч пацієнтів померли, а понад 328 тисяч — одужали.