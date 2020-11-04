Медики розповіли про користь гарбуза

Гарбуз – це корисно та смачно. Він є незамінним у вашому раціоні.

Допомагає очистити печінку. Печінка відповідає за захист крові від токсинів і шкідливих речовин, які можуть викликати проблеми зі здоров’ям. Гарбуз багатий рослинними з’єднаннями каротиноїдами, які підтримують чистоту і здоров’я печінки.

Підтримує гарний зір. Відмінне джерело бета-каротину, антиоксиданту, який перетворюється на вітамін А. Вітамін А важливий для хорошого здоров’я очей і ясного зору.

Сприяє зниженню ваги. Клітковина гарбуза збільшує кількість калу, що робить його відмінним засобом профілактики закрепів. Такий високий вміст клітковини означає, що ви відчуваєте ситість впродовж тривалого часу після вживання гарбуза.

Покращує здоров’я шкіри. Вітамін С також збільшує вироблення колагену. Високий рівень цього білка допомагає вашій шкірі сяяти.

Підтримує здоров’я серця Гарбуз багатий калієм, важливим мінералом, який запобігає підвищенню артеріального тиску натрієм. Відомо, що високий кров’яний тиск підвищує ризик серцевих захворювань.