Под Кропивницким нашли убитой 22-летнюю девушку

В городе Малая Виска Кировоградской области в ночь на 1 ноября убили 22-летнюю девушку. Ее тело со следами насильственной смерти нашли на детской площадке под плитами заброшенного туалета.

Об этом сообщает «Суспільне».

«Пока не нашли кто убил. Весь город напуган. Все переживают очень сильно», — рассказала одна из жительниц города.

Мужчина, который шел за девушкой той ночью, попал на видео камер наблюдения. На кадрах видно, что когда девушка возвращалась домой около часа ночи, за ней шел неизвестный.

Полиция опрашивает жителей улицы, по которой жертва убийства шла домой. Мужчину, который может быть причастен к убийству девушки, разыскивают.

«Приметы мужчины: на вид 20-25 лет. Рост 175-180 сантиметров. Был одет в шапку, болоньевую куртку синего цвета, камуфляжные штаны, кроссовки черного цвета с белой подошвой», — сообщил начальник Маловисковского райотдела полиции Иван Мосиюк.

Расследование проводится по статье «Умышленное убийство». За содеянное убийце грозит от 10 лет до пожизненного лишения свободы. Погибшую девушку похоронят 4 ноября.