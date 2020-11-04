Один из главарей «ДНР» пообещал всем жителям «безусловный доход»: просто за то, что живут в «республике»

Ежемесячные безусловные выплаты всем жителям «ДНР» обещает внедрить руководитель правящей партии «Донецкая Республика» Алексей Муратов. Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

По его словам, в Донецке уже разрабатывается соответствующая экономическая программа, которая будет предоставлять «безусловный базовый доход».

«На государственном уровне соответствующим законом должна быть создана, апробирована и принята экономическая программа. Она будет выгодно отличаться от всего, что было ранее не только в Донбассе, но и в России, ведь ее реализация будет проходить в интересах простых людей, как это и положено в «народной республике», о которой мы с вами говорим с 2014 года. В ее основе лежит социальная повестка, в программу также заложено введение безусловного базового дохода», — обещает партийный функционер.

Смысл программы, по его заверениям, заключается в том, что каждый житель оккупированного Донбасса, по факту своего рождения и «гражданства» имеет право на получение некой ренты, – месячной суммы, дающей ему возможность на закрытие основных жизненных вопросов, помимо решения материальных проблем, — пояснил Муратов.

На вопрос, откуда возьмутся средства на реализацию этой программы, Муратов заявил, что «развернутый ответ: откуда собирать, где изымать, как привлекать средства в фонд, за счёт которого будет она работать», будет изложен в тексте документа.

«Какие милые люди. МММ — это своего рода секта. Загипнотизированное сообщество опять загонят в пирамиду. Теперь Муратов придумал новую систему мошенничества на уровне целого государства. Эдакий плохой Робин Гуд. Забрать у бедных и отдать нищим. Разницу — можно положить себе в карман. Очень интересно. Откуда возьмутся деньги на сеё мероприятие, если у МММ нет денег даже на выплаты зарплат, которые задерживают людям по полгода и больше? Хотя, выстраивание нью-пирамиды — это тоже непростая задача», — отреагировали на прожекты партийного босса условные оппозиционеры.