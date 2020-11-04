Дети медиков, умерших из-за COVID, получат такие же льготы, как и сироты погибших на Донбассе

Президент Владимир Зеленский поручил обеспечить возможность детям медработников, погибших из-за осложнений от коронавирусной болезни, получить высшее образование за государственный счет.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

“Предполагается, что дети медиков, в которых погибли один или оба родителя, будут пользоваться льготным правилами вступления наравне с абитуриентами, один из родителей которых погиб в зоне проведения АТО/ООС или умер в результате болезни или увечья, полученных во время боевых действий на Донбассе. Такие абитуриенты будут иметь несколько механизмов для получения высшего образования за государственный счет”, – сообщают в ОП.

По поручению Зеленского уже готовится соответствующий законопроект.