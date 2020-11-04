Кравчук назвал даты открытия на Донбассе двух КПП

Во время очередного заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции договорились об открытии 10 ноября двух контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на Донбассе – “Золотое” и “Счастье”.

Об этом со ссылкой на Леонида Кравчука, главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, передает Интерфакс-Украина.

“Да, это будет. Вице-премьер Алексей Резников, который занимается этим вопросом, поедет туда 6 ноября, и будет принимать там решения на месте. Были сомнения, что этого не будет… Но опять же, Резников сказал, что приглашает всех приехать. Свою работу Украина сделает обязательно, и 10 ноября эти пункты будут открыты”, – сказал Леонид Кравчук.