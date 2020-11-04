Перший політ літаючого автомобіля AirCar показали на відео (відео)

Словацька компанія Klein Vision показала в справі свою нову розробку-літаючий автомобіль AirCar, оснащений двома складними крилами. На відео словаки продемонстрували, як прототип машини-трансформера з наземного транспорту перетворюється на повітряний і здійснює перший політ.

У “наземному” вигляді AirCar нагадує щось середнє між безкрилим літаком і гіперкаром, розрахованим на перевезення чотирьох осіб.

Перед польотом його “хвіст” зсувається на 60 сантиметрів назад, звільняючи місце для крил, а з боків відкриваються відсіки з підйомним механізмом. Крила, складені навпіл по довжині, піднімаються і розкладаються, перетворюючи автомобіль в невеликий літак. Процес трансформації повністю автоматизований-водієві навіть не потрібно залишати кабіну.

У рух автомобіль приводить мотор, розташований в хвостовій частині і приводить в рух дволопатевий гвинт. Характеристики двигуна, а також швидкість їзди і польоту AirCar поки тримаються в секреті. За словами розробників, легкий кузов з композитних матеріалів дозволить створити моделі з різним компонуванням салону, з двома двигунами і навіть машину-амфібію, здатну сідати на воду.

AirCar – не перше літаюче дітище глави словацької компанії Стефана Кляйна. Він очолював розробку AeroMobil-шестиметрового крилатого автомобіля, який обіцяли зробити серійним до 2020 року. Однак план залишився нереалізованим. Під час одного з випробувань прототип AeroMobil звалився з 300-метрової висоти через «непередбачені складнощі». Пілот встиг катапультуватися.

Наприкінці жовтня інший аеромобіль – триколісний спорткар Switchblade-розігнали на злітно-посадковій смузі до швидкості 141,5 кілометра на годину. За прогнозами розробників, в повітрі він зможе розвинути вдвічі більшу швидкість – 300 кілометрів на годину.