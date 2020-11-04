«Несколько мягковат»: Советник Ермака рассказал, за что уволили Трофимова

Сергея Трофимова уволили с должности первого заместителя главы Офиса президента из-за «определенных недоработок в региональной модерации».

Об этом сообщил антикризисный советник главы ОПУ Михаил Подоляк в комментарии «Украинской правде».

«Причины очевидны. И здесь нет никакой скрытой интриги. У нас ведь накопились определенные недоработки в региональной модерации, часть из которых негативно отразилась на коммуникациях Офиса и местных органов власти», — заявил он.

По словам Подоляка, «региональные элиты» порой слишком вольно трактуют ключевые принципы разделения власти и позволяют себе «чрезмерную негативизацию» некоторых государственных инициатив, поэтому виноват не только Трофимов.

Советник главы ОП отметил, что публичная агрессия отдельных представителей органов власти – это результат не до конца отработанных пакетов так называемых «децентрализационных законов».

По мнению Подоляка, Трофимов «несколько мягковат» для того, чтобы жестко модерировать региональные вопросы.

Впрочем, подчеркнул Подоляк, отстраненный заместитель главы ОП остается в команде на должности советника президента, однако круг его компетенций и ответственности «прямо сейчас окончательно определяется».