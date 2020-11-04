Під Рівним “швидка”, що їхала до потерпілих у потрійній ДТП, зіткнулася з позашляховиком

Уранці 4 листопада на Рівненщині трапилося дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких травмувалися дев’ятеро осіб, серед них – двоє медиків.

Автопригоди сталися на автодорозі “Городище-Рівне-Старокостянтинів” з різницею у півтори години. У селі Забороль зіткнулося три авто, а неподалік дороги з круговим рухом – позашляховик та “швидка”, інформує пресслужба обласної поліції.

“О 09:30 сьогодні, четвертого листопада, у селі Забороль Рівненського району водій автомобіля Renault не врахував дорожню обстановку, не дотримався дистанції та допустив зіткнення із попутним легковим автомобілем Mercedes-Benz. Від удару останній виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення із позашляховиком Mercedes-Benz ML 350”, – йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП травми отримали шестеро осіб, четверо з яких після обстеження госпіталізували до лікарні: водія легковика Mercedes, а також дружину, сина водія позашляховика та іще одну пасажирку цього ж авто. За попередньою інформацією, загрози їхньому життю немає.

Близько 11:00 карета “швидкої” їхала надавати допомогу потерпілим внаслідок потрійної ДТП. Через великий затор автомобіль виїхав на зустрічну смугу руху із ввімкненою сиреною та проблисковим маячком, де допустив зіткнення із позашляховиком BMW.

Від удару “швидка” перекинулась, а двоє медиків зазнали травм. Їх обох, а також керманича BMW, доставили до лікарні, де їх наразі обстежують лікарі, інформують у поліції.

Першу допомогу двом травмованим фельдшерам надали рятувальники, повідомляє пресцентр ДСНС.

“О 10:55 співробітники оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС в області поверталися з місця потрійної ДТП, що трапилася поблизу села Олександрія Рівненського району, як раптом побачили на дорозі перекинутий автомобіль швидкої медичної допомоги. Рятувальники негайно надали першу долікарську допомогу двом травмованим фельдшерам, відключили клеми акумулятора пошкодженого автомобіля, а також допомогли перенести постраждалих медиків до автомобіля іншої “швидкої”, що прибула на виклик”, – сказано в повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчим Рівненського районного відділення поліції розпочаті досудові розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Обставини обох ДТП встановлюються.