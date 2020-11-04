Рада не змогла відстрочити введення касових апаратів для ФОП

Верховна рада не змогла відстрочити введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців до 2022 року. Відповідний законопроект №4313 за основу підтримали лише 212 нардепів при 226 необхідних.

Про це стало відомо з прямої трансляції засідання.

Направлення законопроекту на повторне перше читання підтримали 254 депутати.

Відзначимо, вчора в Раду внесли законопроект №4313, який повинен відстрочити запровадження в Україні обов’язкових касових апаратів для ФОП. Впровадження РРО планувалося відстрочити до наступного року.

У тексті законопроекту пропонувалося дозволити не використовувати касові апарати платникам єдиного податку другої – четвертої груп незалежно від виду діяльності, якщо їх річний дохід не перевищує мільйон гривень.

Якщо ж річний дохід ФОП перевищує мільйон гривень, то для них використання касових апаратів є обов’язковим.