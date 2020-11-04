Україна через рішення КС може не отримати цього року $2,2 млрд від міжнародних партнерів. Для держави це критична необхідність, – Марченко

Рішення Конституційного Суду ставить під загрозу співпрацю України і Світового банку. В результаті Україна може втратити 2,23 мільярда доларів.

Про це в колонці заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає пресслужба Мінфіну.

“Держбюджет буде виконаний повністю за умови отримання $6.2 млрд запозичень від офіційних кредиторів. Тобто наразі маємо фіскальний розрив у $3.5 млрд, який маємо профінансувати. Країна не може собі дозволити втратити ці кошти. Тож раджу не спекулювати на згаданій темі. Скажу лише, що для держави це критична необхідність”, – заявив Марченко.

Він зазначив, що за оцінкою керівної ланки Світового банку, рішенням КСУ Україна порушує свої зобов’язання за програмою про багатосекторну позику на політику розвитку (DPL).

“Це ставить під загрозу всі проєкти Банку з Україною. Загалом, йдеться про 2,23 млрд доларів”, – написав Марченко.

За словами міністра, Україна ризикує в 2020 році втратити два транші Міжнародного валютного фонду по 700 мільйонів доларів, а також 600 млн євро в рамках допомоги Євросоюзу і 350 млн дол. – від Світового банку. (В сумі $ 2,45 млрд. – Ред.) У 2021 році Україна може втратити ще 1,5 мільярда дол. від МВФ, 600 млн євро від ЄС і 350 млн дол. від Світового банку.

“Наприклад, вже майже готовий до висновку проєкт з МБРР про протидію в Україні COVID-19 обсягом $ 300 млн в рамках програми “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”. Переговори щодо підписання заплановано на 16 листопада, а схвалення Бордом Світового Банку – на 11 грудня. Втім, через рішення КСУ ці питання заблоковані”, – розповів міністр.

“Розвиток в Україні антикорупційної інфраструктури – ключова умова всіх міжнародних фінансових програм, починаючи з 2014-го. Тому зараз існує ризик вимог дострокового повернення виділених коштів. Це – близько $10,7 млрд від МВФ і 2,2 млрд євро від ЄС”, – резюмував Марченко.