Поцілунок закоханих: нове фото з весілля принцеси Беатріс (фото)

Не втомлюємося милуватися образом нареченої.

Довгоочікувана церемонія весілля принцеси Беатріс та італійця Едоардо Мапелло Моцці відбулася в липні в каплиці All Saints at Royal Lodge у Віндзорі. Тоді серед почесних гостей були бабуся та дідусь нареченої — королева Єлизавета II та принц Філіп, а сьогодні в мережі з’явилися нові фото з церемонії.

Ці знімки мати нареченої Сара Фергюсон відправила шанувальниці королівської родини.

«Ми дуже раді вітати Едо в нашій родині. Дякуємо йому за любов і відданість Беатріс», — зазначила розчулена Сара в листі.

Нагадаємо, що Едоардо освідчився Беатріс із обручкою від Shaun Leane. Майбутній чоловік принцеси є засновником компанії Banda та сином італійського аристократа Алессандро Моцці.

Едо вже був одружений, а для Беатріс це перший шлюб. До вівтаря принцеса йшла у вінтажній сукні бабусі від Norman Hartnell, а доповнила образ діадема Queen Mary, яку Її Величність надягала в день власного весілля у 1947 році.