Торговец на крови Орлов Андрей Викторович спасается от тюрьмы

Первое еще неочевидно, второе – почти неизбежно.

У группы «Энергоимпекс» бывшего нардепа от Партии регионов Андрея Орлова — серьезные проблемы. В конце января 2017 года состоялось собрание кредиторов ООО «Энергоимпекс» (ключевая компания группы, финансовым центром которой считается Европромбанк, принадлежащий семье Орлова). На нем было принято решение ходатайствовать о введении процедуры досудебной санации и утверждении соответствующего плана. Заявление об этом через несколько дней было подано в хозяйственный суд Донецкой области, однако 6 февраля 2017 года он вернул его заявителю без рассмотрения.

Причина банальна — юристы «Энергоимпекса» не приложили к заявлению целый ворох необходимых документов и подтверждений- начиная от доказательств официального размещения объявления о проведении собрания кредиторов и заканчивая справками, подтверждающими общий размер кредиторской задолженности компании. Не говоря уже о согласовании проекта плана санации кредиторами, чьи требования обеспечены залогами имущества должника. Которых у «Энергоимпекса» оказалось сразу несколько.

Неумелая попытка компании добиться введения моратория на удовлетворение требований кредиторов без вхождения в процедуру банкротства (именно это предусматривает досудебная санация) имеет несколько объяснений. Первая -«Энергоимпекс» испытывает, мягко говоря, весьма ощутимые финансовые проблемы. По информации СМИ,за 9 месяцев 2016 г. объем реализации компании составил только 36 млн. гривен, притом, что годовая программа предусматривала получение «Энергоимпексом» почти 80 млн. гривен выручки. В натуральном выражении обвал также оказался существенным — объем переработки угля компанией за этот период составил только 616 тыс. тонн, тогда как за аналогичный период 2015 г. он превысил 820 тыс. тонн. С другой стороны, инициирование банкротства компании не выгодно, поскольку ее основной хлеб — обогащение угля на собственной фабрике «Дзержинская» в Торецке — предусматривает участие в тендерах, проводимых государственными заказчиками. А в них, как известно, по умолчанию дают «от ворот поворот» претендентам, в отношении которых открыт процесс банкротства.

Второй момент – наличие у «Энергоимпекса» сразу нескольких недовольных кредиторов (не включая учрежденный в прошлом году людьми из орбиты Орлова «Донинтеруголь», на который была переброшена углеобогатительная фабрика «Щербиновская» в Торецке, а также «ПК Энергоимпекс», владеющий обогатительной фабрикой «Селидовская» — именно эти компании с «группой поддержки» проголосовали за досудебную санацию детища Орлова). Главный из них — Проминвестбанк. Еще в 2012 г. он открыл кредитную линию ООО «Энергоимпекс» под залог движимого имущества, которую компания Орлова перестала обслуживать. В итоге в 2015 г. банк затеял судебную тяжбу с должником и выиграл первую инстанцию — в апреле 2016 г. хозсуд Запорожской области постановил взыскать с компании просроченный долг по кредиту в размере 4,175 млн. долларов и почти 670 тыс. долларов процентов. «Энергоимпексу» удалось этот процесс затянуть, доведя его до Высшего хозсуда, однако рано или поздно вердикт может вступить в законную силу. И чтобы минимизировать последствия, судя по всему, и была задумана провалившаяся в итоге операция под названием «досудебная санация».

Не прибавляет уверенности в будущем группе Андрея Орлова и уголовное производство, открытое прокуратурой Донецкой области в ноябре 2016 года (№42016050000001179), по ч. 5 ст. 191 УК Украины («Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением»). В его рамках следователи начали очень активно изучать схемы компаний Орлова, включая «Энергоимпекс», «по обогащению добытого угля и выводу государственных средств в теневой сектор экономики». Под горячую руку попал ключевой управленец Орлова – Виктор Черкасов, по месту проживания которого были проведены обыски. Более того, следствием было установлено, что Черкасов систематически выезжал на территорию так называемых «ЛНР» и «ДНР», где контактировал с местными «вожаками». Помимо этого, как указывают СМИ, следствие обратило пристальное внимание на специфические операции Европромбанка, в котором обслуживаются компании из группы Орлова, включая «Энергоимпекс». И вполне возможно, что в этом направлении также вскоре будут сделаны определенные шаги.

Проблемы с отечественным правосудием у господина Орлова могут возникнуть также из-за его крайне неоднозначных связей в ОРДЛО. Он до сих пор не оборвал деловые контакты с бывшим депутатом от Партии регионов Александром Бобковым.

Этот господин, щедро профинансировавший «Антимайдан» и террористическую организацию «Оплот», является одним из «серых кардиналов» ОРДО.

Как пишет на сайте «ОРД» Татьяна Заровная, на сегодня чуть ли не основные финпотоки в террористическом анклаве принадлежат ФПГ Бобкова-Орловых (Андрея и Владимира, первый — народный депутат Украины V и VI созывов, второй – его тесть). Под этой ФПГ в Донецке понимают угольную корпорацию «Энергоимпэкс», которая имеет 8 углеобогатительных фабрик, Горловский Коксохимзавод, транспортную компанию, семейный «Европромбанк», металлургический завод «Энергокапитал» и отель в оккупированном Крыму. И, говорят, что уголь с «отжатых» боевиками частных и государственных шахт, а также «копанок» вывозится с оккупированных территорий в Украину через Орловых и Бобкова. Якобы пострадал от этих деятелей и нардеп Ефим Звягильский. Говорят, что шахта Засядько так же перешла к Бобкову-Орловым.

В «ДНР» Бобков поддерживал тесную связь с Александром Тимофеевым (тот самый «Ташкент», с которым Насалик вел переговоры о поставках угля в Украину). «Республиканский банк ДНР» также контролируют Бобков и Орловы, руководит им бывшая глава правления банка Орловых «Европромбанк» (бульвар Тараса Шевченка, 11, Киев).