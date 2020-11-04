У главы МИД Венгрии Сийярто подтвердился COVID-19

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заразился коронавирусом. Тест на Covid-19, который дипломат сделал во время поездки в Таиланд, оказался позитивным.

Об этом в среду, 4 ноября, информирует местное издание Index.

По словам представителя главы венгерского МИД, в соответствии с правилами Таиланда, Сийярто в настоящее время находится в больнице в Бангкоке, он переносит болезнь бессимптомно. На данный момент Венгрия и Таиланд ведут переговоры о возвращении главного дипломата на родину.

По прибытию в Будапешт министр будет помещен в карантин, чтобы не заразить свою семью или других людей.