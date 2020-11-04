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«Круто, что у нас такие бойцы»: Зеленский встретился с Маркивом

04.11.2020

Прибыв в Украину, нацгвардеец Виталий Маркив, которого освободили из итальянской тюрьмы, направился на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает Офис президента Украины, Зеленский приветствовал освобождение нацгвардейця Виталия Маркива, несправедливо осужденного к 24 годам лишения свободы в Италии из-за надуманного обвинения в смерти журналиста.

«Вы молодец. Я вас поздравляю, очень приятно встретиться. Я считаю, что это действительно общая победа, и прежде всего — победа Украины на международном уровне. Круто, что у нас такие бойцы. Все, что было в наших силах, мы делали», — сказал Владимир Зеленский.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что Виталий Маркив является студентом Национальной академии внутренних дел. Теперь он должен пройти медицинскую реабилитацию, а затем нацгвардеец хочет продолжить карьеру военнослужащего.

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