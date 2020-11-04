В Украине ведут дискуссии о введении «черной» зоны карантина, – Рубан

В правительственных кругах убеждены, что в Украине нужно усиливать карантинные ограничения из-за ситуации с коронавирусом, которая приобретает критический характер.

Однако пока продолжаются дискуссии относительно того, будет ли это «черная» зона по всей стране, или кратковременный локдаун. Об этом в комментарии «РБК-Украина» рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, сейчас эти варианты введения ограничений находятся на стадии обсуждения. Однако если будет принято соответствующее решение, то его выполнение является обязательным.

«Я знаю, что по этому поводу («черной» зоны. – Ред.) ведется дискуссия, это один из вариантов внедрения кратковременных локдаунов. Но как показывает практика различных стран, это малоэффективный способ и приводит к снижению социальной активности», – объяснил Рубан.