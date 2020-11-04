В Киеве засветился дорогущий Lamborghini Urus

На улицах Киева заметили дорогостоящий автомобиль Lamborghini Urus.

Об этом сообщает luxcar_of_ua.

Стоит пятиместный внедорожник премиум класса Lamborghini Urus около 400 тысяч долларов (более 11 млн грн).

Авто отлично подойдет как для активной езды по ровной поверхности, так и для преодоления бездорожья средней тяжести.

Благодаря двум турбокомпрессорам с технологией Twinscroll, инженерам удалось выжать 650 лошадиных сил при 6000 об/мин и 850 Нм крутящего момента в диапазоне от 2250 до 4500 оборотов коленчатого вала в минуту.

Авто разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды и максимально набирает 305 км/ч, что делает его самым быстрым внедорожником в мире.