В ЦИК определились с датой второго тура выборов мэров в 11 городах

В Центральной избирательной комиссии Украины назвали даты второго тура выборов мэров в 11 городах.

Так голосование состоится 15 и 22 ноября, передает УНН со ссылкой на сообщение на официальной странице ЦИК в Facebook.

«… избирательный процесс в Украине длится до сих пор. Когда и где состоится повторное голосование? Из информации, которую мы получили сегодня, повторное голосование уже назначили в 9-ти областях.

Голосование состоится 15 и 22 ноября», — говорится в сообщении.

Так, по данным ЦИК, 15 ноября второй тур выбора городского головы состоится: в Сумах, Луцке, Краматорске, Каменец-Подольском, а 22 ноября: в Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Львове и Киеве.

Как сообщалось ранее, Территориальные избирательные комиссии состоянию на 4 ноября признали избранными на местных выборах, которые состоялись в Украине 25 октября, 9237 депутатов 406 местных советов и 492 сельских, поселковых, городских голов. Второй тур по выборам мэра назначен уже в 11 территориальных общинах.