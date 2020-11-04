В Грузии резко возросло количество заражений COVID за день

При этом скончались за сутки 19 больных коронавирусом. В то же время выздоровели больше людей, чем инфицировались.

Впервые с начала эпидемии в Грузии зафиксировали 2295 случаев коронавируса за сутки. Об этом со ссылкой на местные органы здравоохранения сообщает Грузия Онлайн в среду, 4 ноября, передает Корреспондент.

При этом прежде Грузия уже неоднократно регистрировала более 1800 и 1900 заражений. Умерли за последние сутки 19 пациентов, в целом за время эпидемии — 381.

В то же время выздоровели за сутки 2537 больных.

Всего за время эпидемии в стране подтвердили 46 817 случаев коронавируса, 31 170 пациентов уже выздоровели.

Напомним, что ранее Польша ввела частичный локдаун. Власти Польши приняли решение закрыть непродовольственные магазины в торговых центрах, театры и кино. Все ученики перейдут на дистанционное обучение.

Также сообщалось, что в Италии ввели комендантский час и ограничат передвижения. Выходить на улицы жителям страны будет запрещено с 22:00 до 05:00 и в зависимости от ситуации с коронавирусом в регионах будут ограничивать перемещения граждан.