Лікарка розповіла, які продукти не можна готувати у фользі

Часто для приготування деяких страв в духовці використовується фольга. Лікар-терапевт, дієтолог вищої категорії, кандидат медичних наук Катерина Бурляєва розповіла, чим небезпечний такий метод готування.

За словами медикині, оксидна плівка на харчовій фользі запобігає потраплянню металу на продукти. Однак є ряд продуктів, які можуть пошкодити її «захист». Так, не варто використовувати фольгу, якщо в рецепті передбачено використання оцтової або лимонної кислоти, або продуктів з кислотою.

Також в ефірі радіо Sputnik Бурляєва розповіла, що не можна використовувати в готуванні технічну фольгу. Її покривають герметиком, або іншими речовинами, які не призначені для вживання.