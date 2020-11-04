За правду про COVID-19 журналістам в ОРДЛО загрожує в’язниця

Коронавірус в Україні, як і в усьому світі, набирає обертів, проте “влада” ОРДЛО вперто продовжує переконувати жителів непідконтрольних територій у тому, що ситуація стабільна і контрольована.

Насправді ж кількість хворих на коронавірус в “Л/ДНР” може бути в рази більшою, ніж стверджує “офіційна” статистика, але навіть журналістам забороняють говорити правду.

Про це в ефірі програми “На самом деле: Донбасс” на телеканалі “Дом” розповів журналіст Андрій Діхтяренко.

“Річ у тім, що на цій території взагалі немає вільного поширення інформації. Усе дуже жорстко контролюється угрупованнями “ЛНР” і “ДНР”. Журналісти, котрі змушені там працювати, видають дозовано рівно ту інформацію, яку їм видають так звані офіційні органи”, – зазначив Діхтяренко.

Зокрема, медіа, що працюють в ОРДЛО, називають тільки “офіційні” цифри і показують репортажі з тих лікарень, де ситуація ще не критична.

“Але це обумовлено не тим, що журналісти не хочуть говорити правду своїм глядачам і читачам, а тим, що вони дуже сильно ризикують, якщо побачить світ інформація, яка, на думку угруповань “Л/ДНР”, може їм нашкодити. І це загрожує позбавленням волі“, – додав журналіст.